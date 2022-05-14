Нижний Тагил, Свердловская область, 14 мая, 2022, 05:08 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области из незаконного оборота изъяли более двух с половиной килограммов наркотиков. Об этом сообщает глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

delraycomputers webdesign Нет наркотикам

Оперативники поймали 31-летнего жителя Новоуральска. Изьятый у него товар гражданин собирался продавать в Нижнем Тагиле. Задержали его сотрудники ГИБДД. Наркотики были найдены при нём, в тайниках и в квартире. В жилище также обнаружили весы, изоляционную ленту и т.д.

Подозреваемый находится в изоляторе. Замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Дмитрий Рублев отмечает, что оперативники пресекли деятельность склада. Дело в том, что получая крупные партии наркосредств, дома гражданин фасовал их на мелкие и затем сбывал.