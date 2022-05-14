Луганск, 14 мая 2022, 05:05 — REGNUM Киевский режим «поднимает ставки в сделке» вслед за США и «Большой семеркой» и не думает о собственной стране, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева мобилизовать один миллион человек.
Он добавил, что «убитая и разрушенная страна не в счет, никто из них там жить все равно не собирается».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников считает, что для того, чтобы Киев мог противостоять вооруженным силам России, численность украинских военнослужащих необходимо увеличить до 1 млн.