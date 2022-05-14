Нью-Йорк, США, 14 мая, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Совбез ООН осудил убийство в палестинском Дженине журналистки катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. Об этом говорится в распространённом 13 мая заявлении СБ ООН.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

Совбез ООН «Члены Совета Безопасности решительно осуждают убийство палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле и ранение другого журналиста в палестинском городе Дженин 11 мая 2022 года».

В заявлении подчёркивается необходимость провести «немедленное, тщательное, прозрачное, справедливое и беспристрастное расследование убийства» журналистки и «привлечь виновных к ответственности».

По информации телеканала Al Jazeera, 13 мая во время похорон журналистки в Восточном Иерусалиме силы безопасности Израиля не позволили палестинцам пройти пешком от французского госпиталя до католической церкви для участия в панихиде. Участников похоронной процессии заставили доставить гроб с телом убитой в церковь на катафалке.

Напомним, корреспондент телеканала Al Jazeera погибла в результате открытого израильскими военными огня с использованием боевых патронов в ходе освещения ею армейского рейда в лагере беженцев в Дженине. Абу Акле получила смертельное ранение в голову, хотя на ней были надеты каска и специальный бронежилет с надписью «пресса».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая «решительно осуждают» убийство корреспондентки катарского телеканала Al Jazeera в Палестине.

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