Челябинск, 14 мая 2022, 04:58 — REGNUM В багажном отделении самолёта Челябинск — Москва скончалась собака. Об этом пишут СМИ.
По данным телеграм-канала 112, смерть животного породы американский булли могла наступить из-за переохлаждения. Челябинский транспортный прокурор устанавливает все обстоятельства произошедшего. В частности, проверяют соблюдение сотрудниками АО «Челябинское авиапредприятие» законодательствао перевозках, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По итогам надзорных мероприятий ведомство оценит действия должностных лиц и примет соответствующие меры реагирования.