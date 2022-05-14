Челябинск, 14 мая, 2022, 04:58 — ИА Регнум. В багажном отделении самолёта Челябинск — Москва скончалась собака. Об этом пишут СМИ.

Sergey Kustov Самолёт «Аэрофлота» в полёте

По данным телеграм-канала 112, смерть животного породы американский булли могла наступить из-за переохлаждения. Челябинский транспортный прокурор устанавливает все обстоятельства произошедшего. В частности, проверяют соблюдение сотрудниками АО «Челябинское авиапредприятие» законодательствао перевозках, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По итогам надзорных мероприятий ведомство оценит действия должностных лиц и примет соответствующие меры реагирования.