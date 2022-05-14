Сеул, , 04:56 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 29 581 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 25 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Южной Корее продолжает снижаться. В частности, сутками ранее в стране выявили более 30 тыс. инфицированных. Также снижается и число пациентов с COVID-19, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 756 627. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 55 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 23 661 человек.