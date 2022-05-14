Новосибирск, , 04:55 — REGNUM В Новосибирске впервые изъяли восемь незаконно размещённых на муниципальной земле электросамокатов. Об этом сообщили в мэрии города.

Изъятые электросамокаты t. me/nsk54_official

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства города Виталия Витухина, в 2021 году между мэрией и компаниями Whoosh и Urent были заключены соглашения, но «не исполнялись они в единственной, очень важной для города, части» — не были оформлены парковочные места.

«На сегодня оформлено 28 небольших парковок компанией Whoosh в Октябрьском районе. Заявки поданы ещё на 125 парковочных мест компанией Urent, но они сейчас в работе и до конца не оформлены, — уточнил Витухин. — Мы перешли к действиям, которые, как мы надеемся, сподвигнут наших партнёров всё-таки согласовать парковочные места и выйти на правовой уровень взаимодействия».

Так, составлены протоколы о несанкционированном нахождении электросамокатов возле входной зоны в Центральный парк. Изъяты два электросамоката компании Whoosh и шесть — компании Urent. При этом представители компании Urent оказали противодействие — увозили самокаты и не подписывали протокол о выявленном правонарушении. Была привлечена полицию.