Ханты-Мансийск, 14 мая, 2022, 04:49 — ИА Регнум. ХМАО-Югра сможет получить федеральный инфраструктурный кредит в размере 2,91 млрд рублей. Деньги пойдут на реализацию проектов по созданию очистных сооружений, промышленной площадки и инфраструктуры научно-технологического центра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Промплощадку предстоит создать в Нягани, а научтехцентр — в Сургуте. В рамках реализации проектов планируется обеспечить ввод 326 тыс кв. метров жилья и создать более двух тысяч рабочих мест.

Отметим, выделение Югре денег одобрила соответствующая комиссия правительства России. Всего разные регионы страны получат более 34 млрд рублей.