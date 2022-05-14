Новосибирск, , 04:46 — REGNUM В Новосибирске прошёл рейд по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи автомобильного топлива. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

В Новосибирске изъяли два автомобиля, из которых незаконно продавали бензин t. me/nsk54_official

«Во время рейда были изъяты две тонны бензина и два автомобиля, из которых велась розничная продажа. Составлено два протокола об административных правонарушениях», — уточнили в городской администрации.

Уточняется, что бензином незаконно торговали из припаркованных у обочины дороги автомобилей на улицах Толстого и Автогенной.