Ханты-Мансийск, 14 мая, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Из Донецкой Народной Республики в Югру прибыла семья с ребёнком-инвалидом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Двое взрослых и 12-летний мальчик будут проживать в пункте временного размещения. При это ребёнок может передвигаться только в коляске. Сейчас волонтёры пытаются обеспечить ему все необходимые условия.

Глава окружного Штаба добровольцев Гуманитарного добровольческого корпуса Светлана Басова отмечает, что семья получит все предусмотренные законодательством меры поддержки. Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию началась в феврале.