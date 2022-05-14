Санкт-Петербург, 14 мая, 2022, 04:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) имени императора Петра Великого 13 мая открылась выставка «Какая честь служить флоту Черноморскому…» Сокровища Музея Черноморского флота». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Павел Нахимов, герой Крымской войны

Посетители экспозиции, на которой представлены уникальные экспонаты из собрания севастопольского филиала ЦВММ «Музей Черноморского флота», смогут увидеть саблю Григория Александровича Потёмкина, орден Святого Георгия Павла Степановича Нахимова, личные вещи Владимира Алексеевича Корнилова, награды сестёр милосердия Крымской войны, ордена императорской России и Советского Союза, а также другие реликвии, хранящие память о событиях и людях, составивших славу Черноморского флота.

пресс-служба Минобороны РФ «В этом году старейшему музею Севастополя исполняется 153 года и всю свою более чем полуторавековую историю музей занимается сбором свидетельств морской славы, сохраняя не только реликвии, но и оберегая саму историю от фальсификаций, оставаясь верным служению исторической справедливости».

Музей, получивший название «Севастопольский», был основан 14 сентября 1869 года по инициативе участников обороны Севастополя в Крымской войне 1853−1856 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, временная выставка «Кортик. История великого оружия», посвящённая военно-морскому кортику, открылась в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора».