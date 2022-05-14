Петропавловск-Камчатский, 14 мая, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Разлив нефтепродуктов в Авачинской бухте в Камчатском крае ликвидирован, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

«Камчатские спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что спасателям пришлось задействовать около 90 килограммов сорбента и пять единиц техники для уборки акватории. За время очистки удалось собрать 15 тонн нефтепродуктов. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для окружающей среды нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Авачинской бухте у Петропавловска-Камчатского зафиксировали разлив нефтепродуктов. На место происшествия направили спасателей. Отмечалось, что в бухте наблюдалось нефтяное пятно длиной 500 метров и шириной 15 сантиметров. Спасатели оперативно приступили к ликвидации последствий разлива топлива.