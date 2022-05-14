Новосибирск, , 04:29 — REGNUM В Новосибирской области организована проверка информации о нарушении прав выпускницы детского дома на приобретение квартиры. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Эмблема СКР

«13 мая 2022 года в ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что выпускнице детского дома в городе Болотное Новосибирской области была выделена квартира с обременением в 600 тысяч рублей, в результате чего она не смогла оформить право собственности на недвижимое имущество», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.