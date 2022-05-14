Берлин, 14 мая, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Количество вновь прибывающих в Германию беженцев с Украины значительно сократилось, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер 13 мая в интервью газете Rheinische Post.

Olaf Kosinsky Нэнси Фезер

Так, по ее словам, если в марте страна принимала около 15 тыс. человек в день, в настоящий момент этот показатель опустился до примерно 2 тыс. Кроме того, Фезер отметила, что ежедневно из Германии и других стран, принимающих беженцев, на Украину возвращаются приблизительно 20 тыс. жителей.

Глава МВД подчеркнула, что ФРГ и дальше готова встречать людей с украинской территории. Она заверила, что та часть беженцев, которая останется в Германии, смогут найти работу в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Fox News передал, что в США разрешили въезд для почти шести тысячам украинских беженцев по новой иммиграционной программе, которую в апреле одобрили в Вашингтоне.