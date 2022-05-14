Новосибирск, 14 мая, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Из Новосибирска с 20 мая 2022 года будут запущены перелёты в Баку (Азербайджан). Об этом ИА REGNUM сообщили в аэропорту «Толмачёво».

A.Savin Аэропорт «Толмачево»

Рейсы будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». Полёты будут осуществляться на самолётах «Суперджет-100» по пятницам. Вылет из Новосибирска в 13:00, прибытие в Баку в 14:20, время в пути 4 часа 20 минут. Обратный рейс в тот же день в 15:20, прибытие в Новосибирск в 22:20.

Отметим, что по итогам 2021 года новосибирский аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров (+0,2% к 2019).