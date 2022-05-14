Вашингтон, 14 мая, 2022, 04:15 — ИА Регнум. США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявили о «важности немедленного прекращения» боевых действий на Украине. Об этом говорится в тесте документа, распространенного по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита США — АСЕАН.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы подчеркиваем важность немедленного прекращения боевых действий и создания условий, дающих возможности для мирного урегулирования», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.