Пхеньян, 14 мая, 2022, 04:08 — ИА Регнум. По меньшее мере 17,4 тысячи новых случаев заболевания «неизвестной лихорадкой» зафиксированы в КНДР за сутки, 14 мая сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Медики

Всего в Северной Корее с конца апреля зарегистрировали более 520 тысяч подобных фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Yonhap распространило информацию о том, что в КНДР за 24 часа от осложнений при COVID-19 умер 21 человек, а с начала вспышки заболевания — 27.