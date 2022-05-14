Кишинёв, , 03:57 — REGNUM Власти Молдавии с начала мая платят Газпрому за полученный газ в евро, заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

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«С 1 мая мы платим в евро. Уже платежи идут в евро. Мы не платим в рублях», — сказал он.

Чебан уточнил, что по соглашению с российской госкорпорацией Кишинев может платить и в рублях, и в евро, поскольку Молдавия не входит в список недружественных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон заявил, что правительство Молдавии должно срочно искать способ договориться о снижении цен на российский газ.

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