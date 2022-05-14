Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Отказ от участия в Саммите Америк в американском Лос-Анджелесе со стороны президентов Бразилии и Мексики может нанести унизительный удар по главе Белого дома Джо Байдену, сообщает газета The New York Times.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», — отмечает издание.

По мнению газеты, саммит должен продемонстрировать лидерство США в Западном полушарии. Однако бойкот со стороны Мексики и Бразилии может нанести непоправимые репутационные потери для Вашингтона.

При этом на сам саммит не приглашали представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Это послужило поводом для отказа мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора от участия в мероприятии. Аналогичное мнение высказали представители Боливии, Гондураса и ряд стран Карибского бассейна.