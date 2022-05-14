Киев, 14 мая, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что для того, чтобы Киев мог противостоять вооруженным силам России, численность украинских военнослужащих необходимо увеличить до 1 млн. Об этом он написал 13 мая в социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Глава ведомства добавил, что сложившаяся ситуация «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд», к чему страна «оказалась готова не полностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что с 19 мая американские власти могут столкнуться с проблемами с бесперебойными поставками вооружений на Украину, если Конгресс США не одобрит выделение новой военной помощи.