Пхеньян, , 03:40 — REGNUM Северная Корея столкнулась с «великим потрясением», заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, комментируя ситуацию с COVID-19 в стране. Об этом 14 мая передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын

Так, Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса в стране «великим потрясением с момента основания республики».

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР заблокированы уезды и города. Всего в стране зафиксировано более 18 тыс. случаев заражения, шесть человек скончались.

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