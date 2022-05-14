Пекин, , 03:27 — REGNUM Сведения о передаче Вашингтоном разведывательных данных киевскому режиму ставит вопрос о целесообразности членства Соединенных Штатов в Совете безопасности ООН. С таким мнением выступила китайская газета «Жэньминь жибао».

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению авторов публикации, американские спецслужбы продолжают «подливать масла в огонь» в ситуации вокруг Украины. Это, по их мнению, только усугубляет обстановку.

«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — отмечают авторы статьи.

Газета указывает, что США пытаются устроить хаос в Европе и затянуть специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Авторы указывают, что подобное поведение Вашингтона может привести к дальнейшей эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал ООН расследовать деятельность биологических лабораторий США на территории Украины. Пекин потребовал изучить ситуацию ради международной безопасности.