Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Замглавы минфина США Уолли Адейемо провел встречу с представителями ряда иностранных финансовых организаций, обсудив с ними введенные санкции в отношении России, а также усилия по ужесточению данных ограничений. Об этом 14 мая сообщили в Минфине США.

Отмечается, что в ходе встречи Адейемо заявил, что внимание его ведомства «сфокусировано на борьбе с попытками уклониться от санкций».

«Замглавы минфина США также довел до сведения представителей иностранных банков информацию о рисках содействия такому уклонению, в том числе риск попадания под вторичные санкции», — цитирует выдержки из заявления РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов планируют реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями, к которым Вашингтон относит в том числе обход антироссийских санкций.

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