Пхеньян, , 03:12 — REGNUM По меньшей мере 27 летальных исходов от осложнений при коронавирусной инфекции зарегистрировали в КНДР, 14 мая сообщило агентство Yonhap.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За сутки в республике по указанной причине умер 21 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Yonhap распространило информацию о том, что в Северной Корее зафиксирована вспышка «неизвестной лихорадки», затронувшая с конца апреля не менее 350 тысяч человек.

В администрации США заявили, что американские власти не планируют передавать КНДР напрямую вакцины от COVID-19, но поддерживают снабжение указанной страны препаратами посредством международных программ оказания гуманитарной помощи.

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