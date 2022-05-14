Сува, 14 мая, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Мощное землетрясение произошло в центральной части островного государства Фиджи 14 мая, сообщает Синьхуа.

(сс) kyle post Фиджи

По его данным, жители столицы страны Сувы почувствовали сильные подземные толчки. Точных сведений о магнитуде и эпицентре сейсмособытия не приводится. Сведений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что угрозы возникновения цунами у берегов Фиджи нет. Власти государства уже объявили, что более подробные сведения о произошедшем землетрясении предоставят позднее. Сведений о пострадавших также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Фиджи. Его очаг находился в 700 километрах от города Нукуалофа на глубине 526,4 километра. Пострадавших не было.