Белгород, 14 мая 2022, 03:02 — REGNUM Над Белгородом и областью раздаются звуки взрывов, сообщают жители на странице главы региона Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте».

Белгород
Белгород
Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители также публикуют видео со звуками взрывов.

Власти области пока не комментировали информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие к Украине районы Российской Федерации необходимо укреплять в целях безопасности.

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