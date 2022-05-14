Белгород, 14 мая, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Над Белгородом и областью раздаются звуки взрывов, сообщают жители на странице главы региона Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Жители также публикуют видео со звуками взрывов.

Власти области пока не комментировали информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие к Украине районы Российской Федерации необходимо укреплять в целях безопасности.

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