Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Бывший советник по национальной безопасности в администрации 40-го президента США Рональда Рейгана Роберт Макфарлейн умер в возрасте 84 лет. Об этом 13 мая сообщила издание Washington Post со ссылкой на сына покойного.

Роберт Макфарлейн IAGSenergy

Смерть наступила на фоне обострения легочного заболевания. Макфарлейн работал советником Рейгана с 1983 по 1985 годы и ушел с поста из-за разногласий с экс-главой Пентагона Каспаром Уайнбергером, а также с бывшим руководителем администрации президента США Дональдом Риганом.

После Макфарлейн был приговорен к двум годам условного заключения и штрафу в размере $20 тысяч по делу «Иран-контрас», касающегося тайных поставок оружия в Иран. В 1992 году его помиловал 41-й американский президент Джордж Буш-старший.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года скончался бывший советник Рейгана, социолог и историк Ричард Пайпс, которому было 95 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В США умер бывший советник Рейгана