Красноярск, 14 мая, 2022, 02:39 — ИА Регнум. В субботу, 14 мая, в Красноярске небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Май. Фонтаны на Театральной площади

В 06:30 на Театральной площади было +8 °C.

Ночью с 14 на 15 мая ожидается до +6… +13 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость ветра южной четверти 3−8 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 мая, в Красноярске до +26… +30 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +12… +15 °C, небольшой кратковременный дождь.

В понедельник, 16 мая, в Красноярске ожидается до +21… +25 °C днём и до +11… +14 °C ночью. Облачно, днём дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 14−18 мая в Красноярске ожидается аномально-жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более.

В центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность IV и V класса.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы сохранится опасность схода единичных снежных лавин.

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