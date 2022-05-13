Берлин, 14 мая, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Германия сможет продержаться ближайшую зиму без поставок российского газа, если ФРГ перейдет к значительной экономии энергии и полностью заполнит свои газохранилища. Об этом заявил немецкий министр экономики и вице-канцлер страны Роберт Хабек 13 мая в интервью газете Wirtschafts Woche.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

По его мнению, сокращение потребления энергии среди организаций и домохозяйств на 10% не приведет к их «бедственному положению». Кроме того, для того, чтобы пережить зимний период, Германия должна задействовать два из четырех арендованных плавучих танкера для сжиженного природного газа СПГ.

При этом Хабек отметил, что при достижении указанных условий мировые цены на газ устремятся вверх, а запасы голубого топлива в стране иссякнут уже в конце зимы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роберт Хабек заявил, что дочерние компании Газпрома в ФРГ перестали получать газ из России и перешли на голубое топливо от альтернативных поставщиков.