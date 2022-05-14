Никосия, , 02:18 — REGNUM Министр образования Кипра Продромос Продром и посол Китая в островном государстве Лю Яньтао 13 мая подписали в Никосии меморандум о развитии сотрудничества в областях высшего образования и науки в предстоящие четыре года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, культуры, спорта и по делам молодёжи Кипра.

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министерство образования, культуры, спорта и по делам молодёжи Кипра «Согласно политике правительства в области образования, действия министерства направлены на продвижение Кипра как международного образовательно-научного центра».

Подчёркивается, что отношения с КНР в данной сфере являются для Кипра приоритетными, поскольку «Китай является одним из основных центров интернационализации университетского образования, исследований и инноваций». А подписание меморандума «может стать триггером» для развития сотрудничества как на государственном уровне, так и на уровне университетов.

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