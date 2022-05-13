Веллингтон, 14 мая, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Тест на выявление коронавирусной инфекции у премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн показал положительный результат. Об этом глава новозеландского правительства сообщила на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

GregorRichardson Джасинда Ардерн

«Несмотря на все усилия, к сожалению, я присоединилась к остальным членам своей семьи и получила положительный результат теста на COVID-19», — заявила она.

Ранее коронавирусную инфекцию выявили у дочери Ардерн и ее сожителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Зеландии с начала пандемии выявили свыше 1 млн зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.