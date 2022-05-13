Премьер-министр Новой Зеландии заболела COVID-19
Веллингтон, 14 мая, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Тест на выявление коронавирусной инфекции у премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн показал положительный результат. Об этом глава новозеландского правительства сообщила на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
GregorRichardson
Джасинда Ардерн
«Несмотря на все усилия, к сожалению, я присоединилась к остальным членам своей семьи и получила положительный результат теста на COVID-19», — заявила она.
Ранее коронавирусную инфекцию выявили у дочери Ардерн и ее сожителя.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Зеландии с начала пандемии выявили свыше 1 млн зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.