Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Власти Соединенных Штатов планируют реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями, к которым Вашингтон относит в том числе обход антироссийских санкций. Об этом говорится в докладе Министерства финансов США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, план предусматривает меры по повышению прозрачности при финансовой деятельности, связанной с офшорами, а также усилия, направленные на «препятствование сокрытию личности нарушителей закона путем использования подставных компаний».

Кроме того, власти США намерены активнее выявлять скрытые в стране активы российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, передает ТАСС.