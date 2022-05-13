Вашингтон, 14 мая, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска 13 мая запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией микроспутников Starlink, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Старт был произведён в 15:09 по местному времени (01:09 мск 14 мая) с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Ракета Falcon 9, как и во время предыдущего запуска, выведет на низкую околоземную орбиту 53 микроспутника Starlink.

Напомним, 26 февраля 2022 года Маск заявил, что на территории Украины открыт доступ к системе Starlink. По его словам, SpaceX отправила терминалы Starlink в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, доступ в интернет киевские боевики в Мариуполе получали через спутники Starlink, что подтверждается показаниями пленного штабиста ВСУ.