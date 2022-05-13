Белгород, 14 мая, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Власти Белгородской области восстановили 124 пострадавших в результате обстрелов со стороны киевских боевиков домовладения, сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Отмечается, что всего в области насчитывается 280 домов с различной степенью повреждений.

Так, в селе Головчино работы выполняются быстро и качественно, из 95 поврежденных домовладений осталось восстановить десять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие к Украине районы Российской Федерации необходимо укреплять в целях безопасности.

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