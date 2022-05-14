Североморск, Мурманская область, 14 мая 2022, 01:32 — REGNUM В Баренцевом море начались учения кораблей соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) ВМФ России. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
В течение нескольких дней экипажи кораблей отработают противоминную и противолодочную оборону сил флота при обеспечении их развёртывания в море.
Всего в манёврах, которые проходят в ближней морской зоне у выхода из Кольского залива, а также возле полуострова Рыбачий, участвуют до десяти кораблей и судов СФ.
Как сообщало ИА REGNUM, стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» проекта 955-А отработал всплытие в арктических льдах, пробив полынью торпедой.
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