Североморск, Мурманская область, , 01:32 — REGNUM В Баренцевом море начались учения кораблей соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) ВМФ России. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Малый противолодочный корабль «Суздалец» (однотипный с «Юнгой») Mil.ru

В течение нескольких дней экипажи кораблей отработают противоминную и противолодочную оборону сил флота при обеспечении их развёртывания в море.

пресс-служба СФ «На первом этапе учений корабельная минно-тральная группа в составе базовых тральщиков «Ядрин» и «Ельня» отработала контрольно-разведывательный поиск мин с применением трального вооружения. Экипаж малого противолодочного корабля «Юнга» выполнил поиск подводных лодок условного противника».

Всего в манёврах, которые проходят в ближней морской зоне у выхода из Кольского залива, а также возле полуострова Рыбачий, участвуют до десяти кораблей и судов СФ.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» проекта 955-А отработал всплытие в арктических льдах, пробив полынью торпедой.

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