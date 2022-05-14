Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Американский актер Фред Уорд, известный по роли в фильме «Дрожь» (1990), скончался в возрасте 70 лет. Об этом 13 мая сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя актера.

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Он умер еще 8 мая. Причина смерти актера пока не известна. Уорд начал сниматься в кино с 1973 года и сыграл в более чем 80 фильмах. В 1993 году на Венецианском кинофестивале в составе актерского ансамбля он был удостоен Кубка Вольпи за работу в фильме «Короткий монтаж» (1993).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в возрасте 75 лет умер американский актер Джек Келер, сыгравший в кинокартине «Большой Лебовски» (1998).

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