Брюссель, 14 мая, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Не менее 62 человек заразились сальмонеллезом после употребления в пищу шоколада Kinder от компании Ferrero, одна из фабрик которой находится в бельгийском городе Арлоне. Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства по безопасности пищевых продуктов (FASFC) Бельгии.

jackmac34 Шоколад

Сообщается, что агентство провело расследование в сотрудничестве с национальной лабораторией по изучению сальмонеллы, бельгийским агентством по качеству жизни и общественной комиссией. Они подтвердили связь между употреблением кондитерских изделий с фабрики в Арлоне. При этом в агентстве заверили, что существенного увеличения числа заболевших сальмонеллезом в ближайшее время не ожидается.

Пока деятельность предприятия в Арлоне приостановлена. Поставщиков также призвали вернуть все товары, произведенные этим предприятием.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле во Франции выявили 42 случая сальмонеллеза среди детей. Тогда предполагалось, что заболевание дети могли получить после употребления шоколада от бельгийской фабрики Ferrero.