Братислава, , 01:06 — REGNUM У городе Пиештяны на западе Словакии неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям, сообщило посольство России в республике.

Памятник Советскому Солдату Ulgov.ru

«Глубоко возмущены кощунственным актом вандализма в отношении памятника освободителям в городе Пиештяны. Обращаем внимание, что нанесенный на памятник символ — видоизмененный Вольфсангель — волчий крюк — является эмблемой украинского неонацисткого полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уличенного в многочисленных преступлениях против мирного населения Донбасса», — сообщили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на кладбище бойцов Красной армии в польском Гданьске неизвестные осквернили могилы.

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