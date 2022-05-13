Вашингтон, 14 мая, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил о «решающем значении» сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и о выделении на его наращивание $150 млн. Об этом Байден сказал 13 мая во время выступления на проходящем в Вашингтоне саммите США — АСЕАН.

Sidney KH Страны АСЕАН

По его словам, Вашингтон «привержен такому будущему», в котором будет обеспечиваться «соблюдение и укрепление правил и норм», позволивших достичь в Тихоокеанском регионе «столь значительного роста и процветания». И включающему «соблюдение принципа верховенства закона и уважение прав человека».

Обращаясь к лидерам стран АСЕАН, Байден подчеркнул, что сотрудничество между АСЕАН и США «имеет решающее значение в текущий момент» и «отвечает интересам миллиарда человек, которые живут в Соединённых Штатах и во всех ваших странах».

Джо Байден «Мы продолжим развивать эти партнёрские отношения и укреплять сотрудничество… Сегодня я объявляю о выделении дополнительно $150 млн на инициативы по укреплению сотрудничества США и АСЕАН».

По информации пресс-службы Белого дома, на прошедшей в Госдепартаменте встрече с Байденом присутствовали генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой, премьер-министры Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, султан Брунея, президент Индонезии и министр иностранных дел Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден надеется подтолкнуть лидеров Юго-Восточной Азии к более откровенным высказываниям о введении российских войск на Украину, но эта тема по-прежнему остаётся щекотливой для многих членов АСЕАН, имеющих тесные связи с Москвой.

Читайте также: Вице-президент США Харрис приняла лидеров стран АСЕАН