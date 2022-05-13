Дамаск, 14 мая, 2022, 00:55 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек стали жертвами ракетного удара Израиля по Сирии 13 мая, передала радиостанция Sham FM со ссылкой на источник в сирийской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Атаке подверглись позиции вооруженных сил республики, находящиеся на берегу Средиземного моря в районе города Баньяс. Системы противовоздушной обороны Сирии перехватили большую часть выпущенных Израилем ракет.

Среди погибших есть мирный житель. Еще семеро человек, в том числе ребенок, получили ранения. Кроме того, оказались повреждены несколько зданий и прилегающая к ним инфраструктура.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая ПВО отразили ракетный удар израильских военно-воздушных сил по сирийской провинции Хама.