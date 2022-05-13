Москва, 14 мая, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Арест и обвинения в «оправдании геноцида» молодого рижанина, одевшего на плечи российский флаг — абсурд. Об этом 14 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, руководитель исследовательских программ в Фонде «Историческая память» Владимир Симиндей.

Dp.gov.lv Эмблема полиции безопасности Латвии

«Полнейший абсурд. Если вы сохраняете с нашей страной дипломатические отношения и флаг России развивается на улице Антониес, то почему бы тогда кому-то не одеть его себе на плечи? Если же вы считаете, что мы в состоянии войны, то тогда разрывайте дипломатические отношения», — заявил эксперт.

По словам политолога, с февраля 2022 года в Латвии наблюдается «разгул полицейщины, дела заводятся пачками, никто не заботится о доказательной базе, вместо правосудия есть политическая целесообразность».

Напомним, что молодой рижанин, развернувший и одевший себе на плечи российский флаг у памятника освободителям Риги 9 мая 2022 года, помещён под арест и обвиняется по статье 74.1 уголовного закона Латвии «Оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления».