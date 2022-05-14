Москва, , 00:41 — REGNUM Против Русского союза Латвии и лично Татьяны Жданок будут использовать любые методы. Об этом 14 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

Депутат Европарламента Татьяна Жданок Rusmir.lt

«Татьяна Жданок сейчас находится в непростой ситуации. На нее оказывалось мощнейшее давление внутри европарламента, ей пришлось оставить фракцию, в которой она состояла ранее, и остаться независимым депутатом», — заявил эксперт.

Вся эта международная конъюнктура сейчас используется врагамиЖданок в борьбе против нее.

«Будут выискиваться любые поводы для применения репрессий лично к ней и по отношению к Русскому союзу Латвии, чтобы не допустить их до выборов накануне выборов в сейм осенью» — заключил политолог.

Напомним, что 13 мая в Риге была задержана евродепутат Татьяна Жданок.