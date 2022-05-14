Москва, 14 мая 2022, 00:41 — REGNUM Против Русского союза Латвии и лично Татьяны Жданок будут использовать любые методы. Об этом 14 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.
«Татьяна Жданок сейчас находится в непростой ситуации. На нее оказывалось мощнейшее давление внутри европарламента, ей пришлось оставить фракцию, в которой она состояла ранее, и остаться независимым депутатом», — заявил эксперт.
Вся эта международная конъюнктура сейчас используется врагамиЖданок в борьбе против нее.
«Будут выискиваться любые поводы для применения репрессий лично к ней и по отношению к Русскому союзу Латвии, чтобы не допустить их до выборов накануне выборов в сейм осенью» — заключил политолог.
Напомним, что 13 мая в Риге была задержана евродепутат Татьяна Жданок.