Нью-Йорк, США, , 00:28 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 мая — последнего рабочего дня недели — отскоком, прервавшим снижение, опустившее рынки до уровня весны 2021 года. Больше других прибавил Nasdaq.

Рост фондового рынка Pixabay.com

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 466,36 пункта (1,47%), до уровня 32 196,66 пункта. S& P 500 подорожал на 93,81 пункта (2,39%), до уровня 4023,89 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 434,04 пункта (3,82%), до уровня 11 805,00 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,98 (3,75%), до уровня $110,11 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 мая разнонаправленно на фоне инфляционных показателей, перспектив увеличения ключевой ставки ФРС и возможности отскока после падения.

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