Триполи, 14 мая 2022, 00:21 — REGNUM Боевые столкновения между вооруженными группировками произошли в портовом городе Сабрата на северо-западе Ливии, 13 мая передало издание Al-Marsad.
Местом их противостояния стал район Дахман. Жители города сообщили о взрывах на территории, где начался конфликт.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в ливийском городе Джанзур западнее Триполи между местными вооруженными группировками произошли столкновения с использованием крупнокалиберного оружия.
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