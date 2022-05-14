Москва, , 00:38 — REGNUM Главные качества латышских националистов — упрямство и примитивность постановки целей. Об этом 14 мая корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, руководитель исследовательских программ в Фонде «Историческая память» Владимир Симиндей.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия Kalnroze

«Латышский националистический политикум обладает таким качеством, как упрямство. Упрямство и примитивное понимание текущих целей. Им не нравится памятник освободителям Риги о немецко-фашистских оккупантов, им не нравится наша Победа, они хотят как-то раззадорить местных русских и взбодрить свой электорат — вот они это и делают», — заявил эксперт.

Никто о долгосрочных перспективах в данном случае не задумывается, уверен политолог. В латышском политикуме происходят битвы внутри коалиции, идёт активная подготовка к выборам в Сейм, которые намечены на осень, напомнил Симиндей.

Напомним, что власти Латвии оградили памятник освободителям Риги и уничтожили цветы, которые рижане принесли к памятнику 9 мая.