Москва, 14 мая, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Латвийские власти пересекли «красные линии», проявив неуважение к рижанам. Об этом 14 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, руководитель исследовательских программ в Фонде «Историческая память» Владимир Симиндей.

Рига. Цветы у монумента Освободителям от немецко-фашистских захватчиков. Цитата из видео с канала «Есть такая тема»

«Можно сказать, что латвийские власти пересекли двойную сплошную красную линию и, естественно, прежде всего, они должны подумать, не приведёт ли это все к дальнейшему расколу латвийского общества», — заявил эксперт

По мнению политолога, нарочито пренебрежительное отношение к цветам, убранным с помощью бульдозера, высказывания политиков, разжигающие межнациональную рознь, оскорбляют значительную часть жителей — почти половину рижан, которые ассоциируют себя с Победой.

Всё это не может не отразиться на двусторонних отношениях с Россией, полагает Симиндей.

«Ультранационалисты пользуются международной конъюнктурой. ЕвродепутатСандра Калниете откровенно сказала, что у них есть окно возможностей и «мы хотим туда прыгнуть» — подытожил политолог.

Напомним, что власти Латвии и мэрия Риги всячески мешали рижанам возложить цветы в День Победы у монумента освободителям Риги.