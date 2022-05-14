Вашингтон, , 00:04 — REGNUM У властей США могут возникнуть проблемы с бесперебойными поставками вооружения Киеву после 19 мая, заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если не будет одобрения конгресса, с 19 мая это начнёт сказываться на наших возможностях бесперебойной поставки. Это не значит, что 19 или 20 мая всё остановится, но мы хотим иметь подушку безопасности», — сказал он на брифинге.

По его словам, в случае отсутствия полномочий у Вашингтона может образоваться «временной пузырь», когда отправлять киевскому режиму будет нечего.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Украине и представление военной помощи Киеву со стороны Запада обсуждались в ходе телефонного разговора американского и украинского министров обороны Ллойда Остина и Алексея Резникова.

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