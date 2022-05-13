* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 13 мая, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Жители афганской провинции Баглан на северо-востоке страны сообщают о случаях похищения граждан представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 13 мая газета «8 Собх».

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Источники в городе Андараб сообщили изданию, что талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были схвачены и и увезены в неизвестном направлении двое местных жителей — учитель богословия Моаллем Башир и студент Себгатуллу Андараби.

Утверждается, что оба они не имели связей ни с одной группировкой, также у них не было военного прошлого. Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали ситуацию.