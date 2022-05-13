Донецк, 13 мая, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Столица ДНР подверглась вечером 13 мая обстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ

Огонь по Петровскому району Донецка украинские боевики открыли в 22:30 мск. Со стороны населённого пункта Красногоровка выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Кроме того, обстрелян украинскими боевиками город Докучаевск (ДНР): со стороны населённого пункта Новомихайловка в 16:52 мск выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

В 17:20 мск ВСУ обстреляли посёлок Михайловка (ДНР): со стороны населённого пункта Новгородское выпущено шесть снарядов калибра 122 мм. Посёлок Зайцево украинские боевики обстреляли дважды из миномётов калибра 82 мм: выпущено восемь и 12 мин.

В 19:30 мск украинские вооружённые формирования обстреляли посёлок Новониколаевка: со стороны Новомихайловки выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.